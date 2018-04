Vallecrosia, archi del Conservatorio Statale di musica “N. Paganini” per il 3° appuntamento di “Primavera in Musica”

Vallecrosia. Domenica 8 aprile alle 16,30 presso la Sala Polivalente “G. Natta” di Vallecrosia, il Comune e l’Associazione Musicale “G. B. Pergolesi” hanno il piacere di invitare la popolazione ad un importante concerto nell’ambito della rassegna “Primavera in Musica”.

Potremo ascoltare l’Ensemble Archi del Conservatorio Statale di musica “N. Paganini”.

12 giovani studenti che presenteranno il Quartetto K590 in fa magg di Mozart e la Sonata a quattro n. 1 in Sol magg e la Sonata a quattro n. 2 in la magg di Rossini.

I giovani esecutori sono seguiti dal M° Carlo Costalbano.

Questi gli esecutori:

Violini: Beatrice Puccini, Camilla Dioli, Davide Casu, Clarissa Leonardini, Francesco Pollero, Myriam Sanità, Simone Schermi, Yesenia Vicentini

Viola: Pietro Romagnoli

Violoncelli: Carola Puppo, Giovanni Bogdanovich

Contrabbasso: Valentina Rosasco

Un particolare ringraziamento da parte degli organizzatori al Direttore del Conservatorio “N. Paganini” di Genova per aver dato il permesso alla realizzazione di questo concerto.