Vallebona, Liber theatrum torna in scena con “Se non si potrà uscire resteremo in casa a leggere poesie”

Vallebona. Con l’allentamento dell’emergenza sanitaria anche LIBER theatrum ricomincia a tornare sulle scene e lo fa innanzitutto con una serata dedicata alla poesia, nell’ambito degli appuntamenti che in questo periodo estivo caratterizzeranno in maniera nuova e articolata l’ “Ape in fiore”: il bello e suggestivo evento che da anni, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, è organizzata in maniera sempre sorprendente e coinvolgente nel bel borgo di Vallebona, nel primo entroterra di Bordighera.

“Se non si potrà uscire resteremo in casa a leggere poesie” il titolo della prima originale performance fissata, in appendice all’intera manifestazione, per domenica 2 agosto alle 21.15 in p.zza dell’Oratorio dove, con la regia di Diego Marangon e l’accompagnamento musicale dal vivo della fisarmonica di Francesco Lapenna, a tenere compagnia al pubblico, accompagnandolo in un viaggio poetico articolato e poliedrico, sarà il gruppo di “New LIBER theatrum”.

Poesie del cuore, che ognuno di noi ha nella propria memoria, scelte suscitando emozioni e ricordi, saranno quelle che verranno lette e declamate nell’occasione, sfruttando l’impareggiabile ambientazione e atmosfera di un luogo abituato ormai da tempo ad ascoltare note e voci recitanti. Da Hermann Hesse a Charles Baudelaire, da Alda Merini a Wislawa Szymborska e poi Tagore, Leopardi, Montale, Stefano Benni, Jack Folla e altri ancora, senza dimenticare alcune stupende scoperte, quelle scritte proprio da alcune delle voci che si alterneranno nelle letture, stimolate e colpite nel profondo del proprio animo dal periodo di quarantena appena terminato.

In scena si alterneranno Ambra Moretto, Emilia Biagiotti, Erika Rotondaro, Evelina Liverini, Lara Viggiani, Letizia Zito, Loredana Biancheri, Lucia Gargano, Silvia Villa, Alessandro Zucco, Alessio Cavaliere, Gilles Breton e Stefano Vanzetto.

L’ingresso sarà libero e gratuito e in piena sicurezza, con il rispetto delle norme e disposizioni anti-Covid. INFO: 338 6273449 – 347 6094033 – liber.thetrum@gmail.com – www.libertheatrum.com