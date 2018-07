Vallebona, il 6 luglio serata jazz in piazza XX Settembre

Vallebona. Esclusiva serata Jazz venerdì 6 luglio alle 21,30. É un appuntamento imperdibile quello con il trio jazz K.T.C. Dominata dalla ‘loggia dell’aria’, piazza XX Settembre – o più semplicemente Piazza dell’Oratorio – si presterà ancora una volta quale fantastico scenario per la musica d’ ascolto. Il Trio, di recente formazione , è composto da Masa Kamaguchi al contrabbasso, Marco Tindiglia alla chitarra e Rodolfo Cervetto alla batteria.

Il progetto nasce dopo un’intensa collaborazione che dura da circa un decennio divisa tra workshop ( Gezmataz e Jazz in Laurino ) e concerti con ospiti internazionali tra cui Diana Torto, Michel Gentile e Michael Campagna. La musica creata dal trio è un perfetto bilanciamento tra il linguaggio jazzistico Tradizionale e l’avanguardia, risultato delle esperienze maturate nel corso della loro crescita personale.

Masa Kamaguchi e Marco Tindiglia si incontrano al Berkelee Collage di Boston negli anni ‘90. Studiano con i migliori maestri d’oltreoceano e collaborano con diversi artisti di fama mondiale. Masa ha suonato tra glia altri con Toots Thielmans, Paul Motian e Dave Douglas mentre Marco è recentemente entrato nel quartetto di Andy Sheppard con Michel Benita al contrabbasso. Rodolfo suona in diverse formazioni internazionali tra cui il trio On Air con ospiti Fabrizio Bosso e Mattia Cigalini e il quartetto di Philippe Petrucciani.

Inoltre Marco Tindiglia è l’ideatore e direttore artistico di uno dei festival più importanti in Italia ( Gezmataz ) che inizierà il 16 luglio e terminerà il 22. A Genova, dal porto antico.

Cervetto Rudy con il disco Michel on Air (2014) , dedicato a Michel Petrucciani, è arrivato ventottesimo nella classifica jazz negli Stati Uniti. Risultato unico per un gruppo Italofrancese, senza americani.