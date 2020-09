Vallebona, Alberto Pezzini presenta “Il libraio”

Vallebona. E’ in calendario per domenica 13 settembre, con inizio fissato alle 18.15 nella bella ambientazione di piazza dell’Oratorio, l’ultimo appuntamento della Limited Edition 2020 dell’Ape in Fiore di Vallebona che con il patrocinio e il sostegno dell’Amministrazione, anche in questa estate caratterizzata dall’emergenza Covid, non ha rinunciato a offrire a residenti e turisti eventi culturali e artistici spalmati tra luglio e settembre. Ospite attesissimo sarà lo scrittore, avvocato e giornalista sanremese, Alberto Pezzini che, intervistato da Diego Marangon di LIBER theatrum, presenterà il suo ultimo lavoro letterario: “Il libraio”.

Un romanzo giallo ambientato con grande maestria nel nostro estremo Ponente ligure. A essere narrate le vicende di Gianni Prati, un ex medico ora libraio anche per passione di testi quasi introvabili per veri intenditori, in una trama ambientata a Hermil, nome immaginario per una località dell’estremo Ponente Ligure, facilmente identificabile nella Sanremo dei giorni nostri. Una città sonnolenta ma ribollente di passioni sotterranee, dove il dottor Gianni Prati si trova a essere coinvolto in veste di investigatore in morti all’apparenza inspiegabili, che porteranno a galla anche ombre del suo passato che non vogliono lasciarlo vivere tranquillamente come lui vorrebbe.

La sua vita lo ha infatti già messo alla prova e a contatto con i libri e il mare l’ex medico sembrava avere trovato una dimensione finalmente coerente, ma i delitti lo coinvolgeranno in maniera imprevedibile e con risvolti personali inaspettati. L’ambientazione letteraria è una realtà solo apparentemente immobile, che nasconde invece passioni e microcosmi, dove niente è come sembra e dove gli unici pronti a dire sempre la verità sono gli autori dei volumi che “Il ibraio” vende: coprotagonisti involontari e discreti della vicenda.

Un giallo acuto e vivace il lavoro di Pezzini. Scorrevole e piacevolissimo da leggere, scritto con stile asciutto e preciso, con parole scelte, dosate con precisione chirurgica, talvolta addirittura create ad arte! Un libro che arriva dopo una già nutrita serie di altre pubblicazioni, sia a carattere narrativo che saggistico, a conferma della poliedricità della penna dell’autore sanremese e a testimoniare la grande passione per la scrittura che si intreccia.