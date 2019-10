Università della Terza età, a Bordighera l’inaugurazione dell’anno accademico 2019-20

Bordighera. Presso il Museo Bicknell, sulla via Romana, verrà inaugurato sabato 19 ottobre alle 16 l’anno accademico 2019/20 dell’Università della Terza età.

La prolusione sarà tenuta dall’insegnante Anna Maria Ceriolo Verrando sul tema “Amori, affari, costumi ai tempi del Maggiorasco. Storie vere di donne e monache”. I corsi per gli iscritti inizieranno lunedì 21 ottobre alle 15,30 nella sede di Ventimiglia ( via Sottoconvento 84) con l’esperto di fitocosmesi e fitoterapia Gianni Conte e a Bordighera ( via Cadorna) con la prof.ssa Gianni Borelli sul tema “Leggendo e andando”.

Sino al 18 ottobre sono aperte al mattino in sede le iscrizioni e i rinnovi. E’ in distribuzione il programma della trasferta in pullman a Milano prevista per venerdì 15 novembre con visite guidate alle Mostre su Canova e Thorvaldsen ( in piazza della Scala) nonché del Guggenheim da Van Gogh a Picasso.