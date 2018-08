“Una notte al Monte”: il 5 agosto il concerto del Coro Mongioje al Calvario

Imperia. “Una notte al Monte”, è questo il titolo del concerto del Coro Mongioje in programma domani sera, domenica 5 agosto, alle 21.15 nella splendida cornice del Santuario di Santa Croce del Monte Calvario. L’evento è organizzato in collaborazione con il Comune di Imperia. Per l’occasione il Coro spazierà dai canti popolari ai brani d’autore fino a pezzi originali.

“Un’altra bella serata, un’altra bella collaborazione che ci permette di offrire un appuntamento musicale che si preannuncia molto suggestivo per il repertorio che sarà presentato e per la splendida location”, commenta l’assessore alle aanifestazioni, Simone Vassallo.

“Il Coro Mongioje è una realtà del territorio affermata e conosciuta, che svolge un ruolo importante dal punto di vista culturale perché porta avanti la tradizione dei canti popolari, che ha un legame profondo con il nostro territorio”, sottolinea l’assessore alla Cultura, Marcella Roggero.