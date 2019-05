Una domenica per l’ambiente a San Bartolomeo al Mare con l’evento “Sentieri puliti”

San Bartolomeo al Mare. Fervono i preparativi a San Bartolomeo al Mare per l’evento Sentieri puliti di domenica 19 maggio: una domenica di partecipazione all’aria aperta, dedicata alla pulizia e al ripristino dei sentieri, organizzata dall’associazione FRRD, in collaborazione con il Centro Sociale Incontro e il patrocinio del Comune di San Bartolomeo al Mare.

Sentieri puliti è aperto a tutti coloro che hanno a cuore l’ambiente e prevede anche un momento di relax in piena natura per l’ora del pranzo (al sacco), da condividere tra tutti i partecipanti.

Per questa prima edizione è stato scelto il percorso conosciuto con il nome di Mulattiera dei Maiali, uno dei percorsi inseriti nella cartina Itinerari del Golfo Dianese per MTB.

La partecipazione è ovviamente gratuita. Il ritrovo è previsto a San Bartolomeo al Mare, in piazza Torre Santa Maria, alle 9.30, dove si formerà il gruppo di volontari che verrà dotato di guanti e sacchi per la raccolta di rifiuti e rami.

Per motivi organizzativi e logistici viene richiesto di comunicare l’adesione entro le ore 14:00 di sabato 18 maggio, via e-mail (sanbarteventi@gmail.com) o telefonicamente (Ufficio IAT +39 0183 417 065). In caso di maltempo, la giornata sarà rimandata a data da destinarsi.

Sentieri puliti fa il paio con l’evento “Pulizia delle spiagge della Provincia di Imperia 2019″ in programma sabato 18 maggio, al quale anche San Bartolomeo al Mare darà come sempre il proprio prezioso contributo.