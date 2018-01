Ugo Pagliai e il Quartetto Prometeo al Casinò di Sanremo

Sanremo. Dopo il successo di Vittorio Sgarbi, applauditissimo nel suo “Michelangelo”, l’intensa interpretazione di Ambra Angiolini e Matteo Cremon ne “la Guerra dei Roses”, il travolgente “Un’ora di tranquillità” per la regia di Massimo Ghini, la folgorante “Sciantosa” di Serena Autieri, la stagione teatrale del Casinò presenta un classico tratto da Franz Kafka.

Il 13 gennaio alle ore 21.15 Ugo Pagliai accompagnato dal Quartetto Prometeo interpreta:” Lettera a mio padre” regia e drammaturgia di Maurizio Cardillo.

Le prevendite sono aperte presso la biglietteria del Casinò.

Lettera a mio padre

da “Lettera al padre” di Franz Kafka

Quartetto Prometeo

voce recitante: Ugo Pagliai

regia e drammaturgia: Maurizio Cardillo

musiche: Leoš Janácek

violino primo: Giulio Rovighi

violino secondo: Aldo Campagnari

viola: Massimo Piva

violoncello: Francesco Dillon

In collaborazione con Società dei Concerti di Parma

«Carissimo padre, di recente mi hai domandato perché mai sostengo di aver paura di te. Come al solito, non ho saputo risponderti niente, in parte proprio per la paura che ho di te, in parte perché questa paura si fonda su una quantità tale di dettagli che parlando non saprei coordinarli neppure passabilmente. E se anche tento di risponderti per iscritto, il mio tentativo sarà necessariamente assai incompleto, sia perché anche nello scrivere mi sono d’ostacolo la paura che ho di te e le conseguenze, sia perché la vastità del materiale supera di gran lunga la mia memoria e il mio intelletto.»

Ugo Pagliai dà voce alle paure e ai rimorsi di Franz Kafka in Lettera a mio padre, commissione in prima assoluta del Festival Verdi in collaborazione con Società dei Concerti di Parma. Sulle musiche di Leóš Janácek interpretate dal Quartetto Prometeo, con i violini di Giulio Rovighi e Aldo Campagnari, la viola di Massimo Piva e il violoncello di Francesco Dillon, le dure parole rivolte da Kafka al genitore e affidate a una lettera mai consegnata sono indagine del conflitto irrisolto tra padre e figlio.