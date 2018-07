Tutto è pronto per la manifestazione “Pompeiana tra note e bollicine”

Pompeiana. Appuntamento per per una giornata ricca di eventi. Si inizierà alle 1830 quando il Sindaco e l’Amministrazione comunale inaugureranno la nuova piazza Dante e il sistema di videosorveglianza recentemente installato al fine di promuovere la sicurezza dei cittadini.

Allieteranno il taglio del nastro l’esibizione della Banda Musicale di Pompeiana diretta dal Maestro Daniele Conio e la presenza di tutte le associazioni attive nel paese: Sgarzeline e Pelandrui, Protezione Civile Riviera dei Fiori, Unità Cinofile Riviera dei Fiori, A.S.D. Petanque Pompeiana e Prau Grande.

Seguiranno i discorsi del Sindaco, dott. Pasquale Restuccia, e degli Assessori regionali Marco Scajola e Giovanni Berrino. Dalle 19 prenderà il via la manifestazione “Pompeiana tra note e bollicine”: un suggestivo percorso alla scoperta dei sapori tipici accompagnati da degustazioni di vini pregiati. In via Fabio Filzi, per l’occasione denominata “piazza del prosecco”, sarà possibile degustare un ottimo prosecco accompagnato dagli sfiziosi frisceu di verdure, ascoltando la musica della band “I compagni di viaggio”.

Passeggiando verso la via della Fontana Sottana, si arriverà in “piazza della Ribolla” dove verrà servita una saporita zuppetta di mare sulle note del gruppo musicale “The Barnowis”. Lungo la “via del Rosè”, ossia via Giuseppe Conio, si potranno assaggiare delle squisite rostelle e all’interno di una cornice suggestiva, quale l’antico Frantoio Raffaele Conio, sarà possibile assaporare un delizioso vino rosè sulle note musicali de “Attenti a quei due”.

L’ultima tappa del percorso sarà la nuova piazza Dante, per l’occasione ribattezzata “piazza Franciacorta”, dove verranno allestiti sia il palco su cui si esibiranno fino a tarda sera “I Semanto”, sia l’area dedicata all’animazione gratuita per i bambini a cura dell’associazione “Sgarzeline & Pelandrui”. Il piatto forte sarà costituito dalle cozze e dai gamberoni accompagnati dalle bollicine di un Franciacorta. L’organizzazione della serata verrà curata dall’Associazione “I Compagni di Bacco” con il patrocinio del Comune di Pompeiana.