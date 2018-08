Triora, nel paese delle streghe torna la manifestazione “Strigòra”

Triora. Triora da oltre trent’anni è assurta a notorietà nazionale quale “paese delle streghe”, in virtù del processo ad alcune donne negli anni 1587-1589, ampiamente documentato. Per celebrare il quarto centenario di questo tragico avvenimento furono organizzati convegni e mostre con la presenza di qualificati studiosi. Tali appuntamenti furono riproposti molte volte; il fenomeno della stregoneria e della magia è stato praticamente sviscerato ed analizzato sotto ogni aspetto. Mancava solamente una rappresentazione, seppur simbolica, della vicenda. Nell’anno 2001 è nata così, quasi per caso, Strigòra, parola composta da “streghe” e da “Triora”, che può anche magicamente significare “bocche delle streghe”.

La manifestazione, dalla prima mitica edizione, è stata ripetuta ogni anno, sempre rinnovata e diversa, ma con un unico scopo: rivalutare e smitizzare la figura delle povere streghe, ingiustamente condannate. Anche quest’anno tale appuntamento verrà riproposto, grazie all’impegno ed alla collaborazione fra il Comune e l’Associazione Turistica Pro Triora.

Già dalle prime ore del mattino alcune decine di espositori allestiranno sulle spianate e fino alle immediate vicinanze dell’antico borgo medievale le proprie bancarelle per un mercatino di stampo medievale, che avrà ufficialmente inizio alle ore 10.

Si potrà anche visitare lo storico museo etnografico e della stregoneria, dove – tra oggetti un tempo usati quotidianamente e reperti d’ogni genere – sono visibili gli atti del processo del 1587-89, oltre oggetti magici, testimonianze sulle antiche consuetudini e finanche racconti dal sapore magico tramandati nel tempo. Si potranno osservare moltissimi libri e riviste stregonesche e sarà anche possibile acquistare qualche buon volume sulle tradizioni e le usanze locali, comprese quelle relative alla medicina popolare. Imperdibile, per chi voglia approfondire i fatti accaduti in quei tragici anni 1587-1589 (ed oltre), il libro La causa delle streghe di Triora, scritto da ben quattro illustri studiosi (Assini, Fontana, Panizza e Portone), che svela la sorte delle donne (e dell’uomo) trioresi.

Per chi voglia apprendere, oltre la storica vicenda, tradizioni, leggende e curiosità in qualche modo legate alla stregoneria ed alla magia può essere utile scorrere le pagine del libro, edito dalla Pro Triora, Bàgiue. Le streghe di Triora: fantasia e realtà, ormai giunto alla sesta edizione, ampiamente riveduta e aggiornata. Dedica ampio spazio alla triste vicenda delle streghe di Triora anche il primo volume sulla storia di Triora, La grande podesteria. Storia civile e religiosa di un antico borgo (dagli inizi al secolo XVI).

Quest’anno sarà possibile ammirare talismani ed oggetti magici, piante medicinali, aspirandone anche i profumi, assistere a filmati stregoneschi, osservare preziosi disegni, rendersi conto dal vivo della drammaticità del processo triorese dell’anno 1587-1589. Tutto questo visitando le prime quattro sale del M.E.S. ovvero del Museo Etnostorico della Stregoneria, allestito nell’ex palazzo Stella, autentico centro vitale del borgo.

Alle ore 15,00 inizierà la festa vera e propria, un appuntamento pensato per tutta la famiglia, sia per i grandi che per i piccoli. Il paese si trasformerà magicamente; tra vicoli, stradine e piazzette si incontreranno strani personaggi che incanteranno gli ospiti con musiche e spettacoli. Quando le tenebre avranno oscurato il sole di Triora, la giornata si concluderà con uno spettacolo teatrale itinerante ideato per essere goduto da un pubblico di tutte le età.

Programma

Dalle 10: Mercatino medievale

Alcune decine di espositori dislocati sulle Spianate, e fino alle immediate vicinanze del borgo antico, daranno la possibilità di acquistare, oltre a prodotti tipici, oggetti artigianali, opere artistiche, libri, streghe, streghine e streghette di ogni genere.

Alle ore 11, alle ore 15 ed alle ore 17,15: visita guidata gratuita

Incontro con la strega, oops…con la guida e passeggiata alla scoperta della storia e degli scorci più suggestivi di Triora. Si percorreranno i carugi, la suggestiva via Camurata, soffermandosi al punto panoramico di San Dalmazzo, al famigerato quartiere della Cabotina ed alle rovine del castello. Saranno queste le tappe più importanti di un percorso a ritroso nel tempo alla riscoperta della Storia di Triora e delle vicende di uomini e di donne, che ancora riecheggiano sull’acciottolato dei carugi. (gradita riservazione 3386913335)

A partire dalle 15:

In piazza Reggio spettacoli di giocoleria, circo, equilibrismo e magia per bambini.,

Animazioni su trampoli con creazione di palloncini magici

il tutto con Squilibrio e Ago il mago.

Dalle 15:

Nella piazzetta del mercato: esibizione dei Keltic sound duo

Alle 16,30:

Piazza Tommaso Reggio sarà animata dai giovanissimi attori della Scuola di teatro del Teatro del Banchero che porteranno in scena lo spettacolo “Nel paese delle meraviglie”, tratto dal celebre romanzo di Lewis Carroll “Le avventure di Alice nel paese delle meraviglie”. Insieme a tantissimi personaggi buffi e stravaganti ripercorreremo il viaggio di Alice, una metafora sull’importanza di saper tenere vivo il bambino che è in noi per continuare a sognare. Perché esiste il tempo giusto per ogni cosa, ma di viaggiare con la fantasia non si dovrebbe smettere mai.

In scena: Emanuele Arduino, Viola Myllera, Carolina Borgna,Noemi Cenderelli, Riccardo Beccaria, Sofia Di Giovanni, Federica Chichi, Danilo Manferdini, Vincenzo Licata, Elide Grillo,Rebecca veneruso, Beatrice Mc Neil. Costumi: Luciana isola. Aiuto regia: Consuelo Benedetti.Regia e adattamento: Giorgia Brusco.

Dalle 21:

Quest’anno la serata di Strigòra vedrà in scena 25 attori impegnati in uno spettacolo itinerante in 7 postazioni. Il filo rosso che unisce le scene, dei veri e propri corti teatrali, è un personaggio che ha infestato la letteratura di ogni tempo: il Diavolo, Lucifero, belzebù. Colui che si diceva muovesse le streghe. Colui che le streghe, secondo tradizione,veneravano e servivano ciecamente. E se il Diavolo si celasse invece dove meno lo attendiamo? Nelle scene, che spaziano dal genere comico al dramma e all’ironia pungente, adatte ad un pubblico di ogni età, scopriremo alcuni dei personaggi che hanno ruotato e ruotano intorno alla figura della strega e che hanno spesso animato i tanto discussi processi. Ma dove sta il Diavolo? La scommessa in ogni scena è scoprire se il Diavolo è davvero colui che si presenta come tale. O forse ha una faccia nascosta? Tocca a voi scoprirlo. Buona caccia!

Lo spettacolo inizierà alle 21. Il pubblico potrà seguire 5 percorsi consigliati partendo a scelta da uno dei luoghi segnalati. In questo modo si potrà godere di tutte le postazioni. Con gli attori del Teatro del Banchero. Regia e drammaturgia di Giorgia Brusco.