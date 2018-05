Triora, il 27 maggio al via la quarta edizione della manifestazione “Pittura per le vie del Borgo”

Triora. Domenica 27 maggio si svolgerà la quarta edizione della manifestazione intitolata ”Pittura per le vie del Borgo” organizzata da Daniela Coscioli con il patrocinio del Comune di Triora.

L’evento avrà il seguente programma:

➢ dalle 10 alle 18: Pittura per le Vie del Borgo: pittura su supporti in legno che verranno poi applicati all’ingresso di alcuni ruderi del centro storico per renderli più gradevoli e meno pericolosi. L’evento è volto a sensibilizzare i cittadini ed i turisti ad effettuare piccoli gesti e/o buone pratiche che possono riqualificare e migliorare la vita dei Nostri piccoli Borghi.

L’ invito è esteso a tutti gli artisti che vorranno partecipare. Il tema di questa edizione è ” Incanti di luna”. Per iscriversi ed avere informazioni : info@latanadellevolpi.it oppure liberartefamkore@virgilio.it .