Transalp Limone – Sanremo 2020

Transalp Le Vie del Sale 2020 – Limone ON – Sanremo ON

In quest’anno un pò particolare abbiamo dovuto apportare qualche cambiamento alla logistica. Sono cambiate le dinamiche in partenza in quanto la seggiovia è chiusa e necessitiamo di spazi sufficienti per accogliervi nel massimo della sicurezza.

Il ritrovo sarà dunque in paese, presso Piazza Giovanni Boccaccio (Piazzale Nord) Limone Piemonte (CN) facilmente raggiungibile anche dalla stazione ferroviaria. La risalita in quota avverrà con dei pulmini attrezzati per il trasporto bici e il punto di partenza sarà a quota 1800 presso Chalet le Marmotte. Questo ci ha permesso, però, di arricchire la traversata con un passaggio all’interno degli spettacolari Forti Sabaudi risalenti all’800 che oggi come allora, fanno da vedetta ad orizzonti mozzafiato.

Restano le categorie distinte per muscolari ed E-Bike, ma al contempo le muscolari guadagnano un ristoro. Per tutti ci saranno dunque 3 ristori lungo il percorso (con possibilità di ricarica per le E-Bike) più il buffet finale fronte mare all’arrivo a Sanremo.

Sabato 29 agosto

Ore 7,30: ritrovo sul Piazzale Nord Limone Piemonte (Piazza Giovanni Boccaccio) per controllo iscrizioni.

Ore 8,00: partenza dal piazzale con bus navetta

Ristoro 1 Aperitivo Don Barbera e ricarica e-Bike

Ristoro 2 presso Rifugio La Terza

Ristoro 3 a Triora

Ore 16,00 arrivo a Sanremo tramite la ciclabile a mare, accoglienza e buffet finale

Ore 17,00 rientro con navette, treno o pernottamento a Sanremo (esclusi dalla quota)

QUOTA D’ISCRIZIONE: Euro 70.

LA QUOTA COMPRENDE:

Trasporto persone + bike da Limone a Quota 1800

Accompagnamento da parte di istruttori MTB

Ristori sul percorso e buffet finale

Assistenza meccanica

Assistenza sanitaria (Croce Rossa e medico al seguito)

Pick up di supporto

Trasporto di un piccolo zaino al seguito della corsa (per eventuale cambio)

Trasporto bagagli direttamente a Sanremo (per un ulteriore cambio o per chi si ferma a Sanremo per la notte)

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Cene

Pernottamenti (a Limone e/o Sanremo)

Trasporti (Rientro con navette o treno)

Tutto quanto non espressamente indicato in “la quota comprende”

Possibilità di organizzarsi in modo autonomo con le auto (facciamo presente che per le partenze da piazzale 1400 non ci sono problemi ma sono presenti 400 metri in più di dislivello. I posti auto a piazzale 1800 sono limitati)

Info e iscrizioni : https://limone-on.com/transalp-experience-2020/