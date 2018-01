Tra le vie di Cervo si spande la magia della gattafata

Cervo. “C’era una volta un gattino che si chiamava Silvestro. Un giorno balzò dentro un quadro e non tornò più. Comincia così l’avventura della bambola Vanetta e della gatta Caterina alla ricerca di Silvestro, il micetto scomparso”.

Ti può capitare di entrare in latteria e incontrare tre strani signori; e riconoscere poi che sono i Magi, che ti concedono di esaudire un tuo desiderio. Ricordare la bellezza della tua infanzia? Puf! Ecco che ti ritroverai in una casetta piena di bambole, orsacchiotti e pupazzi. Oppure in un paese lontano, dove regna la grande gatta maga Marfisa e dove i venti soffiano così forte da svegliare anche la Bella Addormentata.

Da qualche parte c’è anche Gesù Bambino, se stai molto attento….

Sabato 13 gennaio – ore 17.00 – nell’Oratorio di Santa Caterina di Cervo, Beatrice Masini, Direttore della Casa Editrice Bompiani, presenta Nel Paese della Gattafata, Editrice Bompiani: la riproposta di una fiaba di Orsola Nemi pubblicata per la prima volta nel 1944.

Una storia incantevole e magica, “un’avventura, forse sognata, scritta per i bambini dell’altro ieri, da condividere con i bambini di oggi”.

Illustrazioni di Sergio Ruzzier.

Postfazione di Maurizio Rotta Gentile.

Ingresso libero

Interventi musicali a cura dell’Associazione San Giorgio Musica. Al pianoforte: Kloi Malaj.

Allestimento floreale Isa Fiori

ORSOLA NEMI (1903-1985)

E’il nome d’arte di Flora Vezzani . Attraverso un annuncio sulla fiera letteraria conobbe Henry Furst, giornalista e letterato americano, che divenne suo marito. Furono una coppia di intellettuali di straordinaria finezza, e la loro vita fu scandita da frequentazioni non salottiere ma sostanziali con le maggiori personalità del mondo culturale italiano.

Fu fine traduttrice, tra gli altri, di Balzac, Baudelaire, Flaubert, maupassant; scrisse per giornali e riviste, fu aut ricedi storie e favole per bambini. La storia Nel Paese della Gattafata, con le illustrazioni di De Chirico, fu pubblicata per la prima volta nel 1944.

Un altro incontro di alta qualità che conferma a pieno titolo il riconoscimento ufficiale che ha inserito Cervo nella graduatoria nazionale Citta’ che legge, promosso dal Centro per il libro e la lettura, Istituto autonomo del Ministero dei Beni Culturali, e dall’ANCI. Cervo – che in questi anni si è dedicata alla sensibilizzazione e alla promozione della lettura con ambiziosi progetti promossi dalle istituzioni e dalle associazioni del territorio – è tra le quattro città liguri che hanno ottenuto l’ambito riconoscimento, insieme a Genova, Loano ed Ameglia.