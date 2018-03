Torna #librerieinfiore2018 con numerosi eventi a Sanremo e Imperia

Imperia. Il 21 marzo si festeggerà l’arrivo della primavera in libreria con l’evento #librerieinfiore2018.

Alle 16.30 libri in fiore: laboratorio di lettura, adatto a bambini da 3 a 6 anni, evento gratuito su prenotazione (WhatsApp 339 2877093)

Alle 18 Claudio Littardi e Marco Alberti presentano le piante di Villa Ormond. Allestimento di piante e fiori del vivaio La Rivierasca di Pontedassio.

Facciamo rifiorire le librerie, non solo le api sono in pericolo di estinzione. Anche i lettori! “Se le api scomparissero, all’ uomo non rimarrebbero che quattro anni di vita“: in questo aforisma attribuito ad Albert Einstein è contenuta una grande e terribile verità. Le api, infatti, sono uno degli anelli fondamentali per la salvaguardia dell’ecosistema globale, in quanto capaci di regolare il ciclo della fioritura e, di conseguenza, la capacità delle piante stesse di riprodursi. Senza le api, insomma, la sopravvivenza di molte specie vegetali sarebbe a rischio e con esse potrebbe scomparire la maggior parte della frutta e della verdura che consumiamo abitualmente. Ma perché le api sono in pericolo? Ovviamente, ancora una volta, la colpa è tutta dell’uomo e delle sue attività: l’inquinamento, i cambiamenti climatici, l’agricoltura intensiva e l’uso di pesticidi chimici sono solo alcune delle cause della loro estinzione.

I lettori, infatti, sono uno degli anelli fondamentali per la salvaguardia della cultura globale, in quanto capaci di regolare l’educazione e, di conseguenza, la capacità delle persone di esercitare la tolleranza. Senza i lettori, insomma, la sopravvivenza della specie umana sarebbe a rischio e con essa potrebbe scomparire la maggior parte delle specie animali e vegetali che coesistono sullo stesso pianeta. Ma perché i lettori sono in pericolo? Ovviamente, ancora una volta, la colpa è tutta dell’uomo e delle sue attività: la deplorevole semplificazione dei testi a scuola e il mancato entusiasmo nell’insegnamento, la noncuranza dei genitori che preferiscono accontentare i pargoli e comprare loro videogiochi o tablet o computer “che si divertono di più”, la presenza sul mercato di colossali commercianti cibernetici prossimamente dronici che non avendo un rapporto personale con i lettori non garantiranno una promozione adeguata al contenuto del prodotto venduto… E se le nuove generazioni non leggono, col tempo non ci saranno più persone in grado di leggere e soprattutto comprendere un testo di oltre due righe, e di conseguenza non sapranno interpretare e talvolta contestare il mondo che le circonda.

Sabato 24 marzo alle 18 presso la Mondadori Store Imperia appuntamento molto importante e di grande intensità:

Riccardo Bandiera presenta il suo libro fotografico Essenze invisibili e Paolo Berta presenta Un tuffo nella vita, Lindau ed. Dialoga con gli autori Laura Amoretti, consigliera provinciale e regionale di parità.

Intervento dell’associazione La giraffa a rotelle:”Quello che vedo nella fotografia di Riccardo è una sensibilità in evoluzione, un’attenzione per la quotidianità che viene presentata come un avvenimento nuovo, a sé. E così anche un tuffo in mare o una giornata soleggiata diventano delle piccole epifanie da guardare con occhi nuovi”.

Un tuffo nella vita, Paolo Berta e Edoardo Angelino

Nel 1980 Paolo era un ragazzone di 24 anni, aveva un lavoro, amici, faceva sport, corteggiava le ragazze. Il 14 luglio si tuffa come ha fatto mille altre volte da uno scoglio, ma qualcosa va storto e batte con violenza la testa. Due vertebre in frantumi, quando torna a galla è tetraplegico. I primi anni sono terribili: le cure e gli interventi chirurgici, l’indifferenza delle istituzioni, la disperazione di trovarsi inchiodato in una dolorosa, immutabile routine quotidiana. Ma grazie alla sua tenacia, all’affetto e alla dedizione dei suoi genitori e di tanti amici Paolo riesce a reagire: smette di sognare un ritorno alla vita di prima, cerca di sfruttare tutte le potenzialità rimaste e decide di vivere pienamente la sua nuova condizione. Da 26 anni è Consigliere Comunale ad Alessandria, ha fondato con altre persone con disabilità l’associazione IDEA, che si occupa dei loro problemi, ha promosso la nascita di una comunità-alloggio a loro dedicata e lotta tutti i giorni perché le loro condizioni possano migliorare in tutto il Paese. La sua storia contiene dunque un duplice, vibrante appello: a prenderci cura dei più deboli e a fare della nostra vita un’avventura ricca di significato.