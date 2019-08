Badalucco. L’11 agosto torna la Corrida, edizione 2019, in ricordo del professore Gianfranco Moro. L’evento, organizzato dall’Asd Badalutto, è una festa per grandi e piccini. Alle 17 partiranno le corse dei bimbi e alle 19,30 partirà la corsa senior. Non mancheranno le sorprese!