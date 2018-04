Torna “Aromatica”, rassegna dedicata ai profumi del Golfo Dianese

Diano Marina. Dopo 7 anni di attesa, finalmente torna Aromatica: la rassegna dedicata a basilico, erbe e profumi del Golfo Dianese e del Ponente Ligure. al 28 aprile al 1° maggio potrete degustare ed acquistare i migliori vini delle cantine presso lo stand in via Roma a Diano Marina.

Assolutamente da non perdere anche le cene stellate presso il ristorante La Famme di San Bartolomeo Al Mare (IM), dove, accompagnati dallo Chef Roberto Rollino, avrete l’occasione di gustare sublimi piatti preparati da 3 Chef stellati, in cui le protagoniste saranno le erbe aromatiche in abbinamento ai migliori vini del Ponente Ligure, presentati da sommelier e produttori.