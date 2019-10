Tecnologia, a Imperia sbarca l’evento nazionale “Linux Day”

Imperia. Torna Linux Day, evento nazionale che anche quest’anno farà tappa nel capoluogo.

Linux day è un pomeriggio di incontro e interventi sulla tecnologia open. Tema di quest’anno il multimedia, video, grafica 3D e i videogiochi rispetto alla tecnologia. Scelto anche per la vicinanza delle scuole artistiche e tecnologiche di Imperia. Accanto a questo, ci saranno consigli pratici utili su come recuperare file eliminati per sbaglio, perfino dopo aver formattato il computer! Magia?

Per concludere, si terrà una discussione aperta sulle ultime novità tecnologiche in tema di Fake news, come funzionano e come si stanno evolvendo. Utile per stare sempre all’occhio.

Ingresso libero e gratuito. Organizzato dalle associazioni Slimp(software libero Imperia), Fablab Imperia(laboratorio di sperimentazione tecnologica) e dal centro aggregativo Puerto.