Teatro itinerante per le vie del centro storico di Dolceacqua

Dolceacqua. Giovedì 16 agosto si svolge “Teatro in Cornice“, spettacolo di teatro itinerante per le vie del centro storico, a cura del Teatro dell’ Albero di San Lorenzo al Mare. Il ritrovo è in piazza Mauro con partenze a gruppi dalle ore 21.30.

Una serie di monologhi tratti da opere teatrali di tutti i tempi presentati come una vera e propria galleria di quadri di autore da cui i protagonisti affiorano e si animano per un beve momento.

Molière, Brecht, O.Wilde,Shakespeare, T.Williams, T.Bernhard saranno proposti dagli attori Loredana De Flaviis, Franco La Sacra, Paolo Paolino, Consuelo Benedetti, Daniela Di Gregorio, Marta Giuffra, Dalia Lottero, Enrico Manfredini, Graziella Tufo, Anna Vigliarolo accompagnati dai musicisti Lorenzo Lanteri alla fisarmonica e Gabriele Manfredini alla Tastiera. Costumi, scenografia e regia di Carlo Senesi.

Ingresso libero