Il teatro in cornice approda a San Lorenzo al mare

San Lorenzo al mare. Questa sera 9 agosto alle 21.30 approda in casa la nuova produzione del Teatro dell’Albero, “Il Teatro in cornice”.

Uno spettacolo di teatro itinerante, una serie di grandi monologhi tratti da opere teatrali di tutti i tempi presentati come una vera e propria galleria di quadri d’autore da cui i protagonisti affiorano e si animano per un breve momento, attraversando la tela. Il ritrovo e’ presso il Bar dei Pescatori , la nuova passeggiata a mare Delle Fontanelle che per l’occasione si trasformerà’ in una pinacoteca teatrale.

Ecco gli interpreti guidati da Carlo Senesi, regista, costumista e scenografo della compagnia: Loredana De Flaviis, Franco La Sacra, Paolo Paolino, Consuelo Benedetti, Daniela Di Gregorio, Marta Giuffra, Dalia Lottero, Enrico Manfredini, Graziella Tufo, Anna Vigliarolo. Partenze dalle ore 21.30 a gruppi, ingresso libero.