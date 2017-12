Teatro all’ex chiesa Anglicana di Bordighera

Bordighera. Nell’ambito della manifestazioni di Natale è in programma per le ore 21.00 di sabato 30 dicembre presso la ex Anglicana di Bordighera uno spettacolo

degli attori del Circolo “reeding & drama” di Ventimiglia diretti da Lilia De Apollonia. I testi teatrali di Stefano Benni, Umberto Eco ed Eduardo De Filippo

saranno alternati da arie e brani musicali vari.