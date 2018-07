Taggia, ultimo appuntamento con l’ottava edizione del festival “Appunti Sonori”

Taggia. Si conclude questo mercoledì 1 agosto alle 21 presso piazza Gastaldi a Taggia la VIII Edizione del Festival di Musica Classica Appunti sonori ideata dal Centro Culturale Tabiese.

L’occasione prevede la doppia formula che associa le ambientazioni in costumi d’epoca, questa volta a cura del Rione Pozzo e successivamente, alle 21,20 prosegue con l’esecuzione del concerto affidato domani sera all’ensemble di clarinetti: Mademi Quartet formato da Silvia Manfredi, Eleonora De Lapi, Giulia Magnanego, Giorgia Mammi per l’occasione sostituita dal clarinettista Lorenzo Tedone.

Un programma molto vario e adatto all’ensemble che certamente, unito alla splendida cornice di Piaza Gastaldi saprà regalare un ascolto di tutto rilievo per gli ascoltatori che vorranno salutare insieme al M° Giorgio Revelli diettore artistico del festival, questa fortunata edizione 2018.

Nel mentre il Centro Culturale Taiese desidera ringraziare tutti i rioni, gli stabilimenti balneari e tutti i collaboratori intervenuti, ma in particolare rivolgono un sentito ringraziamento all’amministrazione comunale che con la sua sensibilità ha saputo sostenere una iniziativa capace di leggere il territorio e l’offerta culturale nel segno della collaborazione.

Il Mademi Quartet si è formato nel 2012 per sensibilità di quattro musiciste clarinettiste diplomate in Italia e negli Stati Uniti: Eleonora De Lapi, Giulia Magnanego, Silvia Manfredi e Giorgia Mammi (questa sera sostituita dal M° Lorenzo Tedone).

Lo scopo principale è quello di proporre brani musicali scritti od arrangiati per quartetto di clarinetti. Dopo un periodo di studio, prove e ricerche il quartetto ha iniziato la sua attività concertistica in ambito nazionale ed internazionale.

Anche se di recente formazione il quartetto si è già esibito in molte importanti sedi di concerto tra le quali si ricordano: Concerto per i Friends of the National Galleries of Scotland, I Concerti del Cerchio tenuto a palazzo Bombrini, Concerto a palazzo Bianco organizzato dal Consolato USA di Genova in occasione della festa nazionale americana, Le donne e il clarinetto concerto nell’ambito de I Lunedi’ Musicali organizzati dal Comune dì Savignone, C for Clarinet, Concerto per i Friends of the Anglican Church in Genoa, Impressionismo e Impressionismi conferenza sull’Impressionismo in musica e arte a cura di Arte in Campo, concerto per Classici di Margherita, rassegna concertistica al Museo di S. Agostino a Genova, concerti per la rassegna Santa Festival di Santa Margherita Ligure. Collaborazione con l’artista Elisa Strinna nella realizzazione dell’ opera Le Quattro Stagioni presentata a Novi Ligure all’ interno della mostra Materia curata da Massimo Palazzi e la partecipazione alla registrazione di Otto Baffi, l’ultimo disco di Filippo Gambetta. Il Quartetto si é esibito ad Edimburgo nell’ ambito del Festival Internazionale di Edimburgo con una serie di concerti nell’ edizione del Festival del 2013 e nell’ edizione del Festival del 2015

Il repertorio, maturato per ricerche e studi, è molto vasto e spazia dalla musica Rinascimentale a quella moderna, spesso capace di proporre concerti tematici come ad esempio un concerto dedicato all’esposizione della scultura “il bacio” di Rodin esposta alla National Gallery of Scotland, e un concerto avente per tema Genova in onore del quadro della Famiglia Lomellini sempre per conto della National Gallery of Scotland.

Ed ancora un programma interamente dedicato all’Opera è ovviamente ricco di trascrizioni come ad esempio una selezione dal Flauto Magico di Mozart, l’Opera da Tre Soldi di Weill, il Duetto dei Fiori da Lakme, e alcune arie da Mikado di Sullivan.

Particolarmente interessante poi il programma a tematica femminile parte dal Concerto delle Donne e quindi O Primavera di Luzzaschi, per arrivare alla French Suite di Yvonne Desportes.