Taggia, tutto è pronto per la commedia “U nu l’è mai tropu tardi!”

Taggia. Giovedì 6 alle 21 andrà in scena a Taggia, in piazza Farini, la commedia “U nu l’è mai tropu tardi!“, che sarà replicata sabato 8 in piazza San Siro a Sanremo in occasione della chiusura della 21 rassegna di teatro dialettale “Nini Sappia”.

I due eventi rientrano nel calendario nazionale della FITA (Federazione Italiana Teatro Amatori) a cui aderiscono oltre 1500 compagnie e più di 25mila iscritti, composto da oltre settanta gli appuntamenti

che accompagneranno simbolicamente, in giro per l’Italia, la “Festa del Teatro 2018”, in programma a Palermo questa settimana (dal 2 al 9 settembre).

Entrambi gli eventi sono ad ingresso libero.