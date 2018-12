Taggia, tornano i concerti natalizi del Coro Polifonico DoRemusica

Taggia. Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con i concerti natalizi del Coro Polifonico “DoRemusica” – città di Taggia, diretto da Mirko Schiappapietre e Claudia Murachelli, rispettivamente pianista e direttrice/cantante solista nonchè presidente e vice-presidente dell’associazione culturale DoReMusica.

“Nuovi coristi si sono aggiunti al nostro gruppo ed abbiamo rinnovato il repertorio - dichiara Mirko Schiappapietre – pur mantenendo i classici della tradizione, alcuni riarrangiati appositamente per la nostra corale. Inoltre, grande novità di quest’anno, abbiamo inserito alcuni allievi dei corsi di musica dell’Associazione, di modo che partecipino attivamente ai concerti in qualità di cantati e musicisti. Un’attività oltremodo formativa per loro che potranno affacciarsi al mondo della musica dal vivo testando attivamente le proprie capacità apprese durante i corsi“.

La stagione concertistica è stata inaugurata sabato 15 dicembre con la visita agli ospiti della RSA Franchiolo di Sanremo, proseguirà sabato 22 dicembre con il concerto per gli ospiti della RSA Le Grange di Riva Ligure al mattino e, nel pomeriggio, l’esibizione presso il Centro Commerciale La Riviera Shopville di Arma di Taggia, a partire dalle 16.30.

Immancabili il tradizionale gran concerto della Vigilia di Natale, in programma lunedì 24 dicembre alle ore 22.30 presso la Basilica della Madonna Miracolosa di Taggia, ed il concerto di Santo Stefano presso il Santuario Sacro Cuore di Gesù di Bussana, alle 16.

Novità di quest’anno, la trasferta a Calice Ligure (Sv) di giovedì 27 dicembre alle 20.45 presso la chiesa di San Nicolò, in collaborazione con l’associazione Calice Ligure Città della Musica ed il M° Riccardo Pampararo, ed il gran concerto di fine anno previsto per venerdì 28 dicembre alle 21 presso il Teatrino delle Opere Parrocchiali di Arma di Taggia, gentilmente concesso da Don Alessio e la parrocchia.