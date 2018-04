Taggia, secondo corso di scrittura creativa con Gianmarco Parodi

Taggia. Dopo il successo nel mese di marzo del primo Workshop Base – dove gli allievi si stanno già dilettando nello step successivo ossia “Scrittura 2, Intermedio” l’associazione culturale Liberarte Famkorè di Arma di Taggia e lo storyteller diplomato Holden Gianmarco Parodi, lanciano il secondo appuntamento per un nuovo corso di scrittura creativa.

Il nuovo workshop si terrà nella sede dell’associazione (via della stazione 36, Arma di Taggia) nei lunedì sera del mese di maggio. Quindi 7, 14, 21, 28 maggio alle 20.30. Un percorso base rivolto ai principianti della penna, studiato dall’autore sanremese per accompagnare nei primi passi della creazione di un testo narrativo tutti i generi di nuovi “scrittori”. Come il precedente si svolgerà in 4 incontri (+1 bonus).

“Affronteremo le tecniche principali, leggeremo, guarderemo, ascolteremo, toccheremo, penseremo… anche la scrittura necessita dei suoi 5 sensi“, dichiara Gianmarco Parodi, autore tra l’altro dei famosi Tria Ora (fantasy locale ambientato nel paese delle streghe) e Oblio (premio letterario città di Ventimiglia 2011). Entusiasta della riuscita e della qualità del corso precedente si è visto ben disposto a creare una seconda classe.

Ogni lunedì avrà un tema: ispirazione, personaggi, dialoghi, ambientazione. Per arrivare alla fine del corso con in mano gli strumenti basilari per sapersi districare con facilità e fantasia, risolvere blocchi, creare storie che funzionano anche per che non ha mai pensato di farlo. Fino alla stesura del proprio primo racconto o l’inizio di qualcosa di più ampio. Ancora posti disponibili prima di chiudere le iscrizioni.

Per info: scrittura.liberarte.2018@gmail.com, Marco 3479094289, Federica 3420337237.

Gianmarco Parodi è nato nel 1986 a San Remo. Si è diplomato al master della Scuola Holden nel 2013 dove si è ritrovato come tutor nientemeno che lo scrittore Marcello Fois. Tra i suoi romanzi ci sono: Tria Ora (Demian, 2010), ambientato nel piccolo borgo nell’entroterra ligure famoso per un processo d’inquisizione e Oblio (Zona, 2011, Premio Città di Ventimiglia), nel quale narra tre storie di differente memoria ma nel medesimo luogo di confine. Un suo racconto è stato pubblicato anche sull’inserto domenicale del quotidiano “La Repubblica”. Organizza spesso nella sua zona laboratori di scrittura creativa per adulti e ragazzi. Ha tenuto una serie di incontri nelle scuole medie e superiori e realizzato un laboratorio per bambini. È giurato di un premio letterario nazionale e da sempre appassionato di montagne che, quando può, va a trovare per il mondo (Vulcani dell’Islanda, Himalaya e Ande, per ora). Per la Scuola Holden terrà infatti quest’estate un corso di trekking letterario al rifugio Mongioie, in valle tanaro (info qui: http://scuolaholden.it/trekking-letterario-mongioie/). Nel principato di Monaco invece tiene il workshop weekend di scrittura creativa raccontiamo, per l’associazione Dante Alighieri comitato di Monaco. (info qui: https://www.facebook.com/monacoraccontiamo/).