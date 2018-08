Taggia, questa sera la finale della prima edizione di Liguria West Music Contest

Taggia. Questa sera alle 21.30, tutti in piazza Chierotti per la finale della prima edizione del Liguria West Music Contest, concorso canoro che vuole portare sul palco gli autori e i talenti musicali del ponente ligure.

Questa prima edizione ha visto esibirsi 13 artisti in 5 serate di selezione e di questi 6 hanno avuto accesso alla serata finale e stasera vedremo esibirsi:

Da Savona Healness e Marco Elba. Dalla provincia di Imperia Pepèband, Christian Gullone e Joe Rinaldi. Infine un duo che unisce le due province, Unghie Nere composte dal sanremese Lorenzo Spinozzi e dal savonese Federico Moro.

Durante la serata la giuria ascolterà le esibizioni degli artisti e decreterà il vincitore di questa prima edizione. A presentare la serata il duo collaudato composto da Marta Laveneziana e Stefano Pollini a cui si aggiungerà una special guest il musicista genovese Alberto Pernazza noto al grande pubblico come il coniglio rapper della trasmissione Chiambretti Night e famoso vocalist della movida genovese che porterà la sua energia.

Il contest è organizzato dall’associazione We and Art in collaborazione con il Comune di Taggia, RDA studio Sanremo, Skull Joke Production e Lido Idelmery.