Taggia, miele e prodotti tipici al mercatino dell’Immacolata

Taggia. Sabato 8 dicembre a Taggia nella via dei negozi di via Queirolo, una via dove i negozi esporranno alcuni loro articoli, si svolgerà un mercatino di produttori, e prelibatezze.

Potrete trovare il miele, la stroscia ligure, essenze di lavanda, prodotti calabresi , pugliesi e del piemonte, non mancheranno le caldarroste e i saponi naturali, tisane calde e vin brulè. Alcuni oggetti creativi per trovare anche un regalo personalizzato.

Appuntamento dalle 9 fino alle 19, lungo tutta la via. Organizzazione del “Civ Il Piano” con la collaborazione di “Arte & Party”.