Taggia, l’incontro con il gruppo Ama, per combattere i momenti difficili della vita

Taggia. Si informa la cittadinanza che sabato 14 aprile, dalle 10.00 alle 12.00, a Villa Boselli di Arma di Taggia, si terrà un incontro pubblico e gratuito per far conoscere l’esperienza dei gruppi di Auto Mutuo Aiuto (A.M.A.). Si tratta, infatti, di una forma di sostegno utile, ma ancora poco conosciuta sul territorio, per chi si trova ad affrontare una grande difficoltà della vita, come un lutto, una separazione o una dipendenza.

Quante volte sarà capitato di avere qualcuno a noi vicino che sta attraversando questi tipi di sofferenza e vorremmo essergli utili, ma non sappiamo cosa consigliargli? I gruppi AMA potrebbero offrire un’importante opportunità per aiutarlo ad affrontare costruttivamente il problema e ritrovare un proprio personale benessere. Sempre più ci si sta rendendo conto che aiutare le persone a recuperare la loro salute, proprio intesa come benessere psico-fisico-sociale, non sia un compito che può essere affidato esclusivamente al settore sanitario, pertanto iniziative come queste dimostrano quanto la collaborazione tra Istituzioni e Volontariato possa offrire servizi migliori ai cittadini. In quest’ottica, il Comune di Taggia, avendo riconosciuto la valenza relazionale dei gruppi di Auto Mutuo Aiuto, sostiene l’attività dell’associazione S.I.A.M.A. Onlus (Siamo Insieme per Auto Mutuo Aiuto) patrocinando questo evento e partecipando con alcuni dei suoi rappresentanti.

Una fattiva collaborazione è presente da diversi anni anche con l’ASL 1 Imperiese e l’intervento di Anna Vio in questa mattinata ne sarà un ottimo esempio. Non mancheranno infine testimonianze dei partecipanti a vari gruppi già attivi sul territorio. Al termine dell’incontro a tutti i partecipanti sarà offerto un piccolo rinfresco.