Taggia, in piazza Chierotti il concerto dall’associazione culturale DoReMusica

Taggia. Settembre ha ancora un ricco programma di manifestazioni organizzate dall’ufficio turismo del Comune di Taggia, tra le quali spicca il concerto di domani sera alle 21 in piazza Chierotti curato dall’associazione Culturale DoReMusica, nel quale si esibiranno gli insegnanti e gli allievi dei corsi di strumento e canto.

“Grazie al patrocinio del Comune di Taggia che ha voluto darci questo magnifico spazio che si affaccia sul mare, domani sera regaleremo ai cittadini di Arma di Taggia un concerto che spazierà dalla musica classica a quella moderna e vedrà l’esibizione degli insegnanti e di alcuni dei nostri allievi“, spiega il giovane presidente Mirko Schiappapietre.

“Si esibiranno per voi Claudia Murachelli, arpista e cantante, insegnante di canto ed arpa celtica; il m° Mauro Vero, insegnante di chitarra; Alessandro “Kino” Rossini, insegnante di batteria; ed io, che sono l’insegnante della classe di pianoforte, musica d’insieme e teoria musicale. Divideremo il palco con alcuni dei nostri allievi delle varie classi di strumento. Questo per far conoscere le nostre attività e permettere ai ragazzi di esibirsi dal vivo a contatto con un vero pubblico. Ci saranno alcune esibizioni d’insieme che vedranno, quindi, la creazione di un vero e proprio complesso musicale creato dai ragazzi, un’esperienza molto formativa e divertente“.

L’associazione Culturale DoReMusica ha come obbiettivo la diffusione della conoscenza musicale in un’ottica giovane e dinamica, che possa avvicinare sempre più i ragazzi alla musica in tutte le sue forme, assecondando i loro talenti e stimolando l’indubbio valore dello stare insieme, dell’ascolto e dello studio individuale e di gruppo.

Appuntamento a mercoledì 5 settembre alle 21 presso piazza Chierotti ad Arma di Taggia.