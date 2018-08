Taggia, il 4 agosto va in scena lo spettacolo “Il teatro in cornice”

Taggia. Si conclude questa sera a Taggia 4 agosto la manifestazione di teatro itinerante giunta alla XIX edizione “La Luna e i suoi Raggi”.

“Il teatro in cornice” è lo spettacolo prodotto dal Teatro dell’Albero di San Lorenzo al Mare che prenderà il via da Piazza Farini, nel centro storico di Taggia alle 21.30. Il pubblico suddiviso a gruppi potrà’ assistere ad un vero e proprio percorso d’arte; una serie di grandi monologhi tratti da opere teatrali di tutti i tempi, presentati proprio come una vera galleria di quadri d’autore, da cui i protagonisti affiorano e si rianimano per un breve momento, attraversando la “tela”. Tutto in ricordo di Tommaso Arnaldi, promotore della manifestazione.

Ed ecco i protagonisti: Loredana De Flaviis, Franco La Sacra, Paolo Paolino, Consuelo Benedetti, Daniela Di Gregorio, Marta Giuffra, Dalia Lottero, Enrico Manfredini, Graziella Tufo, Anna Vigliarolo e con la precisazione di Lorenzo Lanteri alla fisarmonica e Gabriele Manfredini alla tastiera. Costumi, scenografia e regia di Carlo Senesi. Ingresso Libero.

La Tournèe estiva del Teatro dell’Albero continuerà il 5 agosto a Costarainera, l’8 agosto a Dolcedo, il 9 a S.Lorenzo al Mare, il 12 a Ventimiglia e il 16 agosto a Dolceacqua.