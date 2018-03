Taggia, il 24 marzo premiazione del concorso poetico “Io non lo abbandono”

Taggia. E’ prevista per il 24 marzo dalle 16,30, nel self service “Con Sapore Conad” situato all’interno del centro commerciale La Riviera Shopville di Arma di Taggia, la premiazione del concorso poetico “Io non lo abbandono”, promosso dal Pet store Conad in collaborazione con l’ENPA, destinato alle scuole primarie di Arma di Taggia e Sanremo.

I bambini delle scuole hanno rivelato l’amore che provano verso i loro amici a quattro zampe producendo elaborati ed alcuni disegni sul tema dell’abbandono. Le poesie rimarranno esposte all’interno della Galleria Commerciale per poter essere lette da tutti i visitatori.