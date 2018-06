Taggia. Sabato 23 giugno alle 20.45 in piazza Chierotti apriranno la serata di galà benefica “Oriental & Bolly Dance Festival Riviera” le alunne dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia di Taggia-Borghi Gianni Rodari seguiti dall’insegnante Patrizia Garino. Le bimbe si esibiranno in coreografie bollywood. I fondi raccolti saranno devoluti all’associazione Enea, per la lotta contro i tumori infantili.