Taggia, il 17 luglio terza serata del “Books on the road”

Taggia. Martedi 17 luglio dalle 21, terza serata del Books on the Road, organizzata dall’Atene Edizioni di Arma di Taggia, in collaborazione con il comune di Taggia.

Ad Andare in scena sarà Marco Terrone con il suo nuovo libro “Fuori dal buio”, affiancato dall’ormai inseparabile relatrice Romina Biasetti. Luca Terzani accompagnerà musicalmente la serata con la sua chitarra acustica.

Marco vuol ripete il successo di “Cattive Radici” ambientando anche il suo secondo romanzo a Palmi, bellissima località della Calabria, il perfetto teatro per questa rappresentazione.

Ritroviamo Filippo Tosi, Maresciallo dei Carabinieri in pensione, con la paura del tempo che passa non essendo pronto ad abbandonare il suo posto. La ricerca di un uomo scomparso lo coinvolge nuovamente nelle indagini ma si trasforma in un affare ben più grande ed intricato, di disumani traffici di vite in transito tra miseria e salvezza.

La presentazione si svolgerà in via Queirolo ad Arma di Taggia davanti alla Libreria Atene e l’ingresso è gratuito.