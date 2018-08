Taggia, fino al 31 agosto esposti gli scatti della fotografa Francesca Barbero

Taggia. Continua la rassegna “Arte a La Riviera” con la mostra personale di Francesca Barbero dal titolo “Scatto Felino”.

Sarà possibile ammirare gli scatti fotografici della fotografa cuneese fino al 31 agosto, esposti nelle vetrine di Telenord, all’interno del Centro Commerciale La Riviera Shopville di Arma di Taggia.

La mostra “Scatto Felino” è divisa in due sezioni: nella prima sono raccolte una serie di fotografie scattate in Olanda nel 2013, nella seconda le foto realizzate al gattile Romeo e Pucci di Cuneo dal 2014 ad oggi.

Le foto, stampate dal laboratorio “Imprimere” di Boves (CN), realizzate su carta satinata e installate su pannelli, sono in vendita e parte del ricavato andrà devoluto al sostegno del gattile di Cuneo.