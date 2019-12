Taggia, al via il Laboratorio di Natale: “Gioca con le marionette!”

Taggia. Viaggio nel fantastico paese di Trifoglioverde nato dalla penna di Margherita Orsero e dai colori di Eleonora Papone durante il laboratorio che avrà luogo sabato 14 dicembre alle 10.30 presso la libreria Aria d’Inchiostro, in via Privata Roggeri 52 c/o La Riviera Shopville. Alice, la titolare, sarà felice di accogliere tutti gli interessati.

Eleonora, l’illustratrice, farà conoscere ai bambini dai 5 anni in su gli abitanti di queste favole attraverso un’emozionate avventura tra la neve di Trifoglioverde, in pieno spirito natalizio.

La favola prenderà vita direttamente dalla creatività dei bambini che vivranno un’esperienza unica all’insegna di creatività e manualità per migliorare il rapporto con sé stessi e con gli altri, avvicinandosi al mondo della lettura.

Per informazioni: tel 344 020 4231, o scrivete un messaggio alla pagina Facebook di Aria d’Inchiostro: https://www.facebook.com/ariadinchiostro/

Eleonora Papone Arte e Benessere: https://paponeeleonora.wixsite.com/eleonora-papone-arte