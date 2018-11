Sanremo. Venerdì 16 novembre, Skoll presenterà il suo ultimo disco dedicato a D’Annunzio.

“Vi aspettiamo alle 21 presso la birreria Beer Art in via Gioberti 37, per trascorrere una serata all’insegna del rock identitario, sulle note dei nuovi brani e dei grandi successi. Evento organizzato da Et Ventid Adversis (ass.culturale) e Lorien (portale dei cantiribelli), in collaborazione con Beer Art” – affermano gli organizzatori.