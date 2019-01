“Sfida all’ultimo punto”, a Bordighera prende il via un contest sull’uncinetto

Bordighera. Sabato 26 gennaio, alle 17, presso il Mondadori Bookstore, si terrà un contest creativo intitolato “Sfida all’ultimo punto”. Protagonista indiscusso sua maestà l’uncinetto, tornato fortemente di moda anche tra le ultime generazioni

Le partecipanti alla gara non competitiva dovranno realizzare una presina a schema libero, nel tempo massimo di un’ora. Sarà cura della libreria allestire un angolo apposito dove le crocheters potranno realizzeranno il loro lavoro. Le concorrenti sono invitate a portare i lavori più rappresentativi per realizzare un’esposizione. E’ gradita la partecipazione di coloro che, non conoscendo la tecnica, desiderano appropriarsene.