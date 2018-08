Ventimiglia. Il 19 agosto alle 21, appuntamento per una serata in musica con il Coro Polifonico città di Ventimiglia con un programma che spazia dal repertorio operistico al leggero della tradizione popolare, girando un po’ per l’Italia.

Direttore: M° Romano Pini, M° accompagnatore: Adriana Costa, Percussioni: Cecilia Pini

Solisti: Tina Schiraldi Soprano, Cecilia Pini Mezzo soprano, Pasquale Morabito e Carmine Buono Tenori, Dario Amoroso Basso

Il concerto si terrà in zona San Secondo e avrà lo stesso repertorio e destinazione culturale del concerto annullato il 9 agosto presso il Forte dell’Annunziata, per causa meteo.