Secondo appuntamento per la Banda Musicale Città di Diano Marina

Diano Marina. Secondo appuntamento dell’estate sul palco di Villa Scarsella, nella serata di domani, mercoledì 1 agosto (alle 21, ingresso libero), per la Banda Musicale Città di Diano Marina, diretta dal M° Nadia Spagnolo, da 13 mesi alla guida dell’ensemble.

Il concerto sarà un vero e proprio un viaggio “in giro per il mondo” tra famose colonne sonore e capolavori immortali, quali Stardust, West Side Story, Gonna Fly Now (dal film Rocky), Alladin, Nessun dorma, La vita è bella e così via, sino alla canzone dedicata a Diano Marina, ovvero Arrivederci Diano (Auf wiedersehen a Diano Marina), brano composto da Giorgio Santiano. Uno spettacolo che non mancherà di deliziare turisti, residenti e tutti gli amanti della musica.

L’estate è sicuramente il periodo di maggior intensa attività per la banda cittadina, impegnata, oltre che nei concerti, in occasione dei festeggiamenti patronali, anche nelle frazioni. Il successivo appuntamento a Villa Scarsella è fissato per il 5 settembre. Sempre domani, a pochi metri da Villa Scarsella, nella centralissima piazza Martiri della Libertà, dalle 21.30 l’Asd Informare (www.informare.net) proporrà nuove immagini dedicate ai fondali del Golfo Dianese.

“L’abc del mare: i primi passi per conoscerlo” è il titolo della serata, durante la quale saranno fornite numerose curiosità e informazioni sull’habitat marino del ponente ligure. Sul Molo delle Tartarughe, dalle 21.30, torna Gianni Rossi con il suo show Balliamoci l’estate. Banda Musicale Città di Diano Marina

Sito: www.bandadianomarina.wixsite.com/bandadianomarina

Facebook: Banda Musicale Città di Diano Marina

Per maggiori informazioni

– Ufficio Iat – via Genala – aperto tutti i giorni sino a fine settembre dalle 9 alle 19

– Sito turistico del Comune: turismo.dianomarina.gov.it