Secondo appuntamento a San Bartolomeo al Mare con “Maggio racconta la musica”

San Bartolomeo al Mare. Secondo appuntamento giovedì a San Bartolomeo al Mare presso la Biblioteca civica alle 17, con il salotto musicale e letterario di Maggio racconta la Musica, la nuova proposta realizzata in collaborazione con Fabio Rinaudo e l’Associazione culturale Corelli: musicisti appassionati che raccontano – anche con il l’ausilio di supporti sonori e di immagini – gli strumenti e i repertori, le tecniche di esecuzione, le tradizioni e le differenze tra musica colta e musica tradizionale, per accompagnare il pubblico in un percorso formativo e – ci si augura – di avvicinamento.

Il secondo dei tre incontri è dedicato alla chitarra e alla Spagna: Corrado Cordova, compositore e chitarrista, interprete raffinato e appassionato, capace di coinvolgere e affascinare, accompagnerà il pubblico in un viaggio lungo secoli, per raccontare questo strumento così diffuso e il legame che lega la chitarra alla Spagna. La chitarra moderna ha origine dalla chitarra barocca, che a sua volta deriva dallo strumento medievale a cinque corde chiamato quinterna (dal latino “quinque” = cinque e dal persiano “tar” = corda).

Alla fine del XVIII secolo i liutai napoletani furono i primi a produrre chitarre a sei corde: erano di dimensioni piuttosto ridotte, costruite in acero o legni da frutto. La chitarra napoletana più antica che conosciamo è del 1764, di Antonio Vinaccia, appartenente ad una longeva famiglia di liutai. Lo strumento è interessante perché presenta quasi tutte le caratteristiche della chitarra moderna. Durante l’incontro verranno presentati gli stili legati al mondo Classico ed a quello del mondo Flamenco, di lontane origini, presentando anche in musica alcune tra le composizioni più famose.

Programma eventi primaverili:

Dal 23 marzo al 1 giugno

Sui Sentieri del Golfo

Escursioni nell’entroterra del Golfo Dianese

Giovedì 2-9-16 maggio

“Maggio racconta la Musica”

Salotto musicale e letterario

Biblioteca Comunale “Alfea Possavino”

Domenica 19 maggio

Sentieri Puliti

Ritrovo in piazza Torre Santa Maria

Domenica 26 maggio

Giornata Outdoor

Giro in MTB con lo youtuber #ilBiker sui sentieri del Golfo

Escursione guidata con la guida Luca Patelli

Camminata e lezione di biologia sulla spiaggia, a cura di InfoRmare

Dal 7 al 9 giugno

Mercatino artigianale

Bancarelle sul mare

Lungomare delle Nazioni