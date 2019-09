A Seborga la presentazione del libro “Il Cenacolo”

Seborga. Il gruppo di operatori che si sono riuniti sotto il nome di “Visitseborga”, in collaborazione con la Parrocchia di San Martino di Seborga, per i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, nato in Toscana, vissuto in Italia, morto ad Amboise in Francia e oggi ammirato in tutto il mondo, presentano sabato 7 settembre alle ore 18.00 alla chiesa di San Martino il libro Il Cenacolo con le suggestive melodie del m.o. Paolo Paglia e della prof.ssa Piera Arata.

“Il Cenacolo oltre cinquecento anni dopo la sua realizzazione pone ancora numerosi interrogativi, a cui storici dell’arte, con rigore, e romanzieri, con fantasia, hanno cercato di dare risposta. L’ipotesi già nota dell’esistenza di una musica celata in questa opera pittorica viene qui riproposta con una impostazione innovativa, tesa ad aggiungere un tassello alla nostra conoscenza di Leonardo e del suo tempo.”

Il lavoro di ricerca è durato circa tre anni durante i quali sono stati sviscerati gli scritti del grande genio ed elaborato una interessante ipotesi sostenuta da innegabili prove.