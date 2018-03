Seborga, la mostra fotografica permanente “Esponiamo la natura”

Seborga. Esponiamo la Natura. Una mostra fotografica permamente con diversi autori che esporranno periodicamente i loro capolavori fotografici della natura, flora e fauna del nostro meraviglioso Scorci di immagini di paesi, insetti, animali, fiori, tutto quello che offre meravigliose pause di riflessione, dove il nostro sguardo veloce non riesce spesso a catturare. Roberta Sala, Tony Carusotto, Roberto De Nicola, Luc Rose sono solo alcuni degli espositori che daranno la possibilità ai visitatori dell’Agriturismo Monaci Templari in Seborga di soffermarsi su immagini straordinarie. La prima Esposizione è di Luc Rose, dal 1 aprile al 30 giugno, amante della natura, in particolare del mondo degli insetti e della flora.