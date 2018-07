Seborga, dal 29 luglio al 12 agosto tre serate dedicate alle agri-letture musicali itineranti

Seborga. Dal 29 luglio al 12 agosto agri-letture musicali itineranti a Seborga alla ricerca delle pietre filosofali.

Con la prima delle tre serate estive dedicate all’agrilettura musicale itinerante presso L’agritusimo Monaci Templari, potrete ascoltare Ugo Moriano, uno scrittore italiano, specializzato nei generi letterari del “giallo ligure”, del giallo storico e del fantasy, finalista al premio Bancarella 2013 con il romanzo L’ultimo sogno longobardo e vincitore del IV premio letterario internazionale Montefiore con il romanzo “L’inganno del tempo”.

Oltre ad una degustazione di prodotti tipici locali, seguirà un percorso in notturna alla ricerca delle pietre filosofali che rappresentano la via alla saggezza e alla conoscenza con un accompagnamento musicale accanto a piccoli gnomi o fatine ballerine per cercare altre letture dello scrittore.

Tre serate originali con tre autori differenti della provincia di Imperia, Ugo Moriano il 29 luglio con il libro “Prospettive diverse” ambientato a Bordighera, il 5 agosto Marco Damele con il libro “Cucinare la Cipolla Egiziana” e il 12 agosto con Luca Barozzi con “Oltre il sogno…il vento”, lo scrittore non vedente, che completano l’agri-biblioteca digitale a disposizione gratuita dei clienti e studenti che desiderano effettuare consultazioni e ricerche anche internazionali, in quanto dispone di circa 40000 libri digitali in continuo aumento.