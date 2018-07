Santo Stefano al mare, il 27 luglio torna la seconda edizione di “Suoni dalle cantine”

Santo Stefano al mare. “Suoni dalle cantine” approda domani sera, venerdì, a Santo Stefano al mare. In piazza Baden Powell dalle 21 si cimenteranno cinque diversi fra gruppi e solisti emergenti della Riviera proponendo musica di propria produzione.

Sul palco si alterneranno i Sesor, Gotham Crew, D__Vision_B3LL, Artichokes e la cantautrice Francesca Pilade. La manifestazione è stata creata dall’Associazione culturale Paraxio di Taggia e, dopo il fortunato esordio dell’anno scorso con grande partecipazione di pubblico e consensi, si sposta a Santo Stefano con il supporto di Comune e Pro Loco. ‘Ogni partecipante – anticipa Daniele Arieta, uno degli organizzatori – presenta musica originale di propria produzione.

L’iniziativa permette a giovani musicisti di far conoscere brani da loro scritti, con risultati lusinghieri, come potrà giudicare il pubblico. Il panorama musicale rivierasco presenta elementi molto interessanti sia sotto il profilo della preparazione musicale che compositiva. Un patrimonio prezioso che deve essere valorizzato come merita. Ringraziamo Comune di Santo Stefano e la Pro Loco per aver avuto la sensibilità di accogliere nostro progetto’.

Non ci sarà, a differenza dello scorso anno, una classifica anche se è previsto un riconoscimento per il gruppo ritenuto migliore.

Ma perché questo titolo, “Suoni dalle cantine”? “Perchè – la risposta - la cantina è uno dei luoghi dove si trovano i ragazzi alle prime armi per suonare e sognare di formare una band e vivere di musica“.