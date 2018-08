Sanremo, Walter Rolfo porta “L’arte di realizzare l’impossibile” sul palco dell’Ariston

Sanremo. Venerdì 24 agosto alle 21.30 appuntamento al teatro Ariston con la magia di Walter Rolfo che

presenta lo spettacolo “L’arte di realizzare l’impossibile” un viaggio alla scoperta dei più affascinanti misteri della nostra mente per imparare a realizzare l’impossibile in ogni giorno della nostra vita.

Quali sono i limiti della nostra mente? Che cosa ci è precluso? Utilizzando la filosofia propria del pensiero illusionistico viene svelato il segreto per ottenere in ogni momento della nostra vita risultati altrimenti impossibili. L’Arte di realizzare L’Impossibile, scritto con Alessandro Marrazzo è l’ultima provocatoria produzione teatrale di Masters of Magic, sintesi di 11 anni di studi e ricerche nel campo della percezione e delle neuroscienze.

Lo spettacolo crea in ogni spettatore una nuova convinzione: il cervello è una macchina perfetta con potenzialità inespresse, basta conoscerne i segreti per realizzare l’impossibile ogni giorno. Questa filosofia è diventata uno spettacolo teatrale dove la magia ne è sia fil rouge che effetto speciale.

In “Inganni – Manuale di difesa”, queste tecniche diventano spettacolo svelando come difendersi dagli attacchi cui è quotidianamente vittima la nostra mente: dall’amore alla politica, dal marketing all’informazione, siamo tutti condizionati. Nessuno escluso. Una spettacolare palestra in cui gli spettatori si eserciteranno insieme all’artista ad abolire il “non si può fare” dal proprio stile di vita per imparare a trovare la strada giusta che porta alla realizzazione dell’impossibile.

Prezzi di ingresso: Platea € 25,00+3,00 prev. – € 20,00+3,00 prev.

Galleria € 20,00+2,00 prev. – € 18,00+2,00 prev. – € 15,00+2,00 prev.

Ridotto under 18 – 50%.

Info e prenotazioni:0184 506060 tutti i giorni 17.00-21.00.

Acquisto on line disponibile su www.aristonsanremo.com e www.ticketone.it .

