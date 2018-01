Sanremo, “Varie…età dello swing” al teatro dell’Opera del Casinò

Sanremo. Dopo il significativo successo del trio vocale « Le Signorine », la rassegna musicale Swing corner of Christmas organizzata dal centro Stan Kenton grazie al contributo del Comune di Sanremo si accinge a celebrare la sua conclusione con un galà al teatro dell’Opera del Casinò.

Domenica 7 gennaio alle 16,30 andrà in scena lo spettacolo « Varie…età dello swing » con la partecipazione dell’orchestra Swing Kids diretta da Freddy Colt e un cast di attori e cantanti. Si vuole infatti riproporre la formula dello spettacolo di varietà, tanto in voga tra gli anni ’40 e ’50, con un ricercato repertorio di brani dell’epoca che rievocano grandi musicisti ed interpreti come Pippo Barzizza, Lelio Luttazzi, Francesco Ferrari, Natalino Otto, Bruno Martino e Lelio Luttazzi, artista molto caro alla direzione artistica e per questo la rassegna gode anche del patrocinio della fondazione a lui intitolata.

L’orchestra di dieci elementi farà assaporare le note sincopate, i ritmi, le atmosfere di un’epoca d’oro dello spettacolo italiano, un periodo in cui il jazz non era una scelta intellettualistica,ma arricchiva le proposte radiofoniche e televisive guadagnandosi una certa popolarità. Dalla Scuola del Ritmo di Otto al boogie-woogie, dalle canzoni da crooner al blues, lo spettacolo metterà in luce i solisti dell’orchestra non meno che i due cantanti voluti dal direttore Colt: il sanremese Andy Arnaldi e la torinese Yvonne Shaw, due voci di grande carisma. L’orchestra vede la partecipazione di alcuni tra i migliori jazzisti emergenti del ponente più qualche veterano : insieme al sax del maestro Simone Giacon, vice direttore della band, ci saranno Francesca Pellegrino al sax alto e clarinetto, Paolo D’Aloisio al sax tenore, Stefano Bianchi al trombone, Lorenzo Herrnhut-Girola alla chitarra, Roberto Bonazinga al contrabbasso, Paolo La Cola alla batteria e, da Milano, il trombettista Giancarlo Mariani che suonerà anche il rarissimo strumento mellophonium , che a Sanremo dà il nome ad una nutrita serie di iniziative editoriali. Al pianoforte e alla direzione d’orchestra sarà il maestro Freddy Colt.

Questo spettacolo si inserisce nella celebrazione di una ricorrenza particolare, ovvero il ventennale della messa in scena di « Questioni di Tempo », un musical prodotto a Sanremo nel 1998 dalla collaborazione artistica tra Freddy Colt e Thommy Campbell, di cui domenica verranno riproposti alcuni passaggi teatrali grazie all’intervento dell’attore caratterista Max Carja e della giovane spalla Davide Fassola. Il produttore del musical di 20 anni fa, Angelo Giacobbe, ricorderà quella felice ed unica esperienza. Nell’occasione l’orchestra dei Swing Kids, costituitasi meno di 2 anni fa, darà l’anteprima del suo CD d’esordio, dal titolo Varietà in jazz , disponibile tra poche settimane.

L’ingresso al galà è libero e gratuito, e la cittadinanza è cordialmente invitata ad intervenire. Anche lo spettacolo conclusivo, come i precedenti concerti dello Swing Corner, sarà integralmente trasmesso in differita sulla web radio Il Discobolo, raggiungibile all’indirizzo www.ildiscobolo.net.