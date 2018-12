Sanremo, una giornata dedicata ai giochi da tavolo in memoria di Marco Galasso

Sanremo. Domani, mercoledì 5 dicembre, il centro di aggregazione giovanile “Il Ponte” di Sanremo offrirà ai ragazzi una giornata davvero speciale. Dopo il successo dei primi due incontri, continua la collaborazione con i ragazzi di Puerto (Centro Giovani di Imperia) e Ludo Ergo Sum (Associazione che promuove i giochi come strumento di aggregazione e socializzazione), che animeranno il pomeriggio del Ponte con divertenti giochi da tavolo, dai classici alle ultime novità.

“Negli anni ci siamo accorti che i ragazzi che frequentano il Centro hanno iniziato ad apprezzare molto i giochi in scatola presenti al Ponte, così quest’anno abbiamo chiesto la collaborazione di Puerto e Ludo Ergo Sum per far conoscere nuovi giochi e per rinnovare la nostra ludoteca. I titoli più apprezzati durante queste giornate saranno infatti acquistati ed entreranno a far parte del nostro spazio ludico”, spiegano gli educatori.

Mercoledì, però, sarà una giornata importante per il C.A.G. “Il Ponte” soprattutto grazie alla generosità di amici e parenti del giovane Marco Galasso, scomparso lo scorso 5 settembre, che hanno deciso di donare al centro un tablet, acquistato con i fondi raccolti in sua memoria.

“Siamo onorati e commossi per questo regalo, che in realtà appartiene a tutti i giovani di Sanremo, per questo motivo abbiamo voluto invitare anche gli amici del C.A.G. Baraonda e delle altre agenzie educative del territorio a presenziare insieme a noi a questa importante cerimonia. Il Ponte sarà custode di questo tablet, ma la memoria di Marco appartiene a tutta la città”.

L’appuntamento per questa giornata speciale è mercoledì 5 dicembre alle 15.45 presso i locali del Ponte, in via Panizzi 53, zona Foce.