Sanremo, un pomeriggio di divertimento con l’Halloween Party in piazza Colombo

Sanremo. Mercoledì 31 ottobre, in piazza Colombo a Sanremo, l’associazione Controtempo, grazie al contributo del Comune di Sanremo, assessorato al turismo e manifestazioni, organizza i festeggiamenti per la festa di Halloween, intitolata Halloween Party.

A partire dalle 16 ci si può iscrivere alla parata e all’elezione della maschera più mostruosa. Dalle 16,45 alle 17,30 sfilata con i trampolieri in costume, da piazza Colombo sino alla fine di Via Matteotti per raccogliere “dolcetto e scherzetto” dalle attività commerciali.

Alle 17,45 circa premiazione del costume da Halloween più originale in piazza Colombo. Alle 18,30 La Fem Spettacoli presenta “Squilibrio Horror Show” : Spettacolo di giocoleria, equilibrismo e fuoco. Tutte le attività sono a titolo gratuito. La giuria, i premi e le caramelle sono gentilmente offerte dall’associazione Sanremoviva. In caso di maltempo sarà comunicata in anticipo la disdetta o altra location.