Sanremo, ultimi due giorni di festa a San Siro, la Concattedrale della città

Sanremo. Continuano i festeggiamenti a San Siro, la Concattedrale della città, con il Patrocinio del Comune di Sanremo. Si avvicina infatti il 7 luglio, giorno in cui la liturgia ricorda il patrono Siro.

Questa sera, venerdi 6 luglio, alle 21, in piazza San Siro, si svolge la serata pubblica formativa che ormai da alcuni anni è un evento culturale per tutta la città. Realizzata in collaborazione con la Diocesi e “Avvenire” si svolge sul tema “Cuori giovani in festa … nei 50 anni di Avvenire” e sarà presente per la riflessione il giornalista e direttore nazionale del quotidiano Avvenire Marco Taruino. L’ingresso in piazza è libero e gratuito ed è aperto a tutta la cittadinanza.

I festeggiamenti si chiuderanno domani, sabato 7 luglio alle 21 con la solenne Concelebrazione Eucaristica in piazza San Siro presieduta da S.E. Mons. Antonio Suetta, vescovo diocesano e concelebrata dai sacerdoti della città di Sanremo. Dopo la celebrazione in piazza, si svolgeranno le premiazioni dei vari tornei che hanno anticipato le giornate di festa.

La consegna della tradizionali “mescìe” preparate dalla “Famija Sanremasca” e l’accensione del cosìdetto “fughetto de san sci”, insieme al suono a festa delle campane di San Siro, segneranno la conclusione dei festeggiamenti patronali 2018.