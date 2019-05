Sanremo, terzo e ultimo incontro del “Maggio dei libri 2019″

Sanremo. Giovedì 23 maggio, alle 16, 30, presso la sala multifunzionale della Biblioteca civica “F. Corradi” di Sanremo (Via Carli, 1), si terrà l’ultimo incontro del “Maggio dei libri 2019”, a cura di Fabio Barricalla.

Sarà presentato il carteggio dal titolo “Pensare l’alba al fondo di una notte d’inverno”. Lettere di Anna Maria Ortese a Patrick Mégevand (1978-1997), a cura di Patrick Mégevand (Philobiblon Edizioni, Ventimiglia 2017). Non si tratta però di un semplice epistolario: come racconta Mégevand stesso, tra le righe, il volume non solo raccoglie quasi tutte le lettere dell’autrice del Mare non bagna Napoli e dell’Iguana inviate a un giovane laureando francese in letteratura italiana, ma anche altrettante affettuose testimonianze di un rapporto epistolare che va ben al di là dell’interesse letterario.

“Caro lettore”, così si esprime, nella Postfazione, Adelia Battista, “l’epistolario che hai tra le mani racconta la storia di un’amicizia, […]. Un’amicizia, malgrado i nostri tempi aspri e inquieti, bella e duratura, come se ne possono trovare solo nelle favole”. Pubblicato dalla Casa editrice ventimigliese Philobiblon, “Pensare l’alba al fondo di una notte d’inverno” viene presentato per la prima volta al pubblico sanremese.

A dialogare con Patrick Mégevand, sarà Fabio Barricalla, curatore del “Maggio” sanremese, letture a cura di Giovanna Maisano.

Anna Maria Ortese, nata a Roma nel 1914, è morta a Rapallo nel 1998. Autrice di racconti e di romanzi, tra i quali la raccolta Angelici dolori, del 1937, e il romanzo l’Iguana, del 1965, nel 1953 e nel 1967 vince rispettivamente il Premio Viareggio per Il mare non bagna Napoli e il Premio Strega per Poveri e semplici.

Patrick Mégevand, laureato in lingue e letterature straniere, è stato preside di scuola media. Dal 1978 al 1997 è stato in contatto epistolare con Anna Maria Ortese, alla quale dedica la sua tesi di laurea in letteratura italiana, definita dalla stessa Ortese: “Un quadro – descrizione – felice di una vita illusoria”.