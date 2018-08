Sanremo, seconda serata di grande musica in piazza San Siro

Sanremo. Venerdì 10 Agosto, si terrà la seconda serata della XIX edizione di “Zazzarazzaz” organizzata dal Centro Kenton in sinergia con il Comune di Sanremo. È la tradizionale serata dedicata ai “Nuovi Swingers” ossia progetti artistici di musica sincopata selezionati in tutta Italia.

Quest’anno a “Zazzarazzaz” avremo modo di ascoltare lo swing italiano de “La classe degli asini”, un giovane quartetto proveniente da Lodi. Proporranno loro rivisitazioni di classici italiani degli anni ’40-’50 che recano le firme di Kramer, Barzizza e Natalino Otto, oltre ad un doveroso omaggio al Mº Bruno Canfora, a cui è dedicata l’intera rassegna.

La seconda parte dello spettacolo vedrà protagonista la band matuziana dei “Brilliant Tina Linetti’s” con il loro repertorio di coinvolgente swing & jive: si ascolteranno successi di Louis Prima, Dean Martin e Renato Carosone, originalmente riarrangiati.

A movimentare Piazza San Siro ci sarà, per la prima volta a “Zazzarazzaz”, un corpo di ballo in stile lindy-hop e in costume d’epoca: da Savona arrivano infatti i ballerini della “Groove Walk Swing Association”. Lo spettacolo, ad ingresso libero, avrà inizio alle ore 21,30.